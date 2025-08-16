ทูลกระหม่อมฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศพระราชทาน ‘คุณพุ่ม’ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ทูลกระหม่อมฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศพระราชทาน ‘คุณพุ่ม เจนเซน’ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ข้อความว่า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศพระราชทานแก่คุณพุ่ม เจนเซน พระโอรส เนื่องในวาระคล้ายวันเกิดคุณพุ่ม โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน โดยเสด็จด้วย การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงทรงเป็นประธานสงฆ์
