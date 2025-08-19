ข่าวในพระราชสำนัก

รมช.ธีรรัตน์ เข้าเฝ้าฯ สังฆราช หลังทรงหกล้ม เผยพลานามัยสมบูรณ์ ไม่มีอาการน่าวิตก

วันที่ 19 สิงหาคม น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย เผยภาพในเฟซบุ๊ก Dr.Theerarat (Aim) Samrejvanich ระบุว่า รับมอบหมายจากท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านภูมิธรรม เวชยชัย พร้อมข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้ากราบสักการะ “สมเด็จพระสังฆราช” หลังเสด็จกลับจากโรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากทรงล้ม แพทย์ตรวจพระอาจารย์ว่ามีพระโศผะ (บวม) ภายนอกเพียงเล็กน้อยที่พระเศียร ไม่มีอาการอันน่าวิตก สมเด็จพระสังฆราชทรงพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ

