ปลื้มปีติ ในหลวง-พระราชินี พระราชทานน้ำสังข์ สมรสพระราชทาน แก่ลูกสาว เศรษฐา ทวีสิน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกอบพิธีสมรสพระราชทาน แก่นางสาวชนัญดา ทวีสิน บุตรสาวของนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี และแพทย์หญิง พักตร์พิไล ทวีสิน กับนายกฤตธี ธนวิพุธ
การนี้ทรงพระราชทานน้ำสังข์และทรงเจิมแก่คู่บ่าวสาว ยังความปลาบปลื้มแก่ครอบครัวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
นายเศรษฐา ทวีสิน และหมออ้อม-พักตร์พิไล มีบุตรอันเป็นที่รัก 3 คน ได้แก่ คนโต “น้อบ-ณภัทร ทวีสิน” คนที่ 2 “แน้บ-วรัตม์ ทวีสิน” และคนที่ 3 “นุ้บ-ชนัญดา ทวีสิน” น้องนุชสุดท้องที่หน้าตามีความละม้ายคล้ายคุณพ่อมากที่สุด ในบรรดาลูกทั้ง 3 คน
สำหรับนุ้บ ชนัญดา จบการศึกษาปริญญาตรี Neuroscience with a behavior concentration major ที่ Barnard College แล้วมาต่อปริญญาโทด้าน Clinical concentration with family, youth, and children focus ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
ปัจจุบันนุ้บ ชนัญดา มีธุรกิจร้านกาแฟ “BEANS” ซึ่งขยายจาก 1 สาขามาเป็น 13 สาขาในระยะเวลาอันสั้น ทั้งทรงวาด เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลเอ็มบาสซี เอ็มสเฟียร์ สยาม ฯลฯ