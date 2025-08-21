ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 6 ราย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2567 จำนวน 6 ราย

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา จำนวน 6 ราย ดังนี้

สาขาวิทยาศาสตร์ 

  • นายสุชาติ อุปถัมภ์

สาขาวิศวกรรมศาสตร์

  • นายเฉลิมชนม์ สถิระพจน์

สาขาแพทยศาสตร์

  • นางสาวอรินทยา พรหมินธิกุล

สาขามนุษยศาสตร์ (โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์)

  • นางสาวรัศมี ชูทรงเดช

สาขาแพทยศาสตร์ (เภสัชศาสตร์)

  • นายวันชัย ดีเอกนามกูล

สาขาแพทยศาสตร์ (ทันตแพทยศาสตร์)

  • ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน