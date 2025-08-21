โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 6 ราย
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2567 จำนวน 6 ราย
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา จำนวน 6 ราย ดังนี้
สาขาวิทยาศาสตร์
- นายสุชาติ อุปถัมภ์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
- นายเฉลิมชนม์ สถิระพจน์
สาขาแพทยศาสตร์
- นางสาวอรินทยา พรหมินธิกุล
สาขามนุษยศาสตร์ (โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์)
- นางสาวรัศมี ชูทรงเดช
สาขาแพทยศาสตร์ (เภสัชศาสตร์)
- นายวันชัย ดีเอกนามกูล
สาขาแพทยศาสตร์ (ทันตแพทยศาสตร์)
- ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน