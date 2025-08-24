ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.ยูเครน ในโอกาสวันเอกราช
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครน ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ซึ่งตรงกับวันที่ 24 สิงหาคม 2568 ความว่า
ฯพณฯ นายโวโลดีมีร์ เซเลนสกีย์
ประธานาธิบดีแห่งยูเครน
กรุงเคียฟ
ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี ด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสงบสุข ความยืนหยัดมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวยูเครน
ตลอดระยะเวลากว่าสามทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกัน ประเทศไทย และยูเครนได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ความเข้าใจอันดี และความเคารพยกย่องซึ่งกันและกัน ประเทศของเรา ทั้งสองจะยังคงพัฒนาและขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้กว้างขวางออกไปในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว