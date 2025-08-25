ในหลวง พระราชทานพวงมาลา วางหน้าหีบศพ พลทหาร เสียชีวิต เหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่วัดหนองกง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เชิญพวงมาลาพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ พลทหาร พิทยุตม์ โสดา สังกัดกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ซึ่งเสียชีวิตในระหว่างปฏบัติหน้าที่ บริเวณปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จากเหตุการณ์ไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา
ในการนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน ไปวางที่หน้าหีบศพด้วย
โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ญาติ พลทหาร พิมยุตม์ โสดา ในครั้งนี้ด้วย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ทรงรับศพ พลทหาร พิทยุตม์ โสดา ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯในการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วย ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้