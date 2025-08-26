เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงห่วงทะเลไทย รับสั่งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังฯ ขับเคลื่อนช่วยเหลือ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงห่วงทะเลไทย เผชิญภาวะโลกร้อน สร้างขยะ สัตว์ทะเลเกยตื้น รับสั่งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังฯ ขับเคลื่อนช่วยเหลือ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตราชกัญญา เสด็จไปเป็นประธานการประชุมวิสามัญประจำปี ของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตราชกัญญา ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะรองประธานมูลนิธิฯ พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ นายภัคพล งามลักษณ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมประชุม
ในการนี้ทรงมีพระดำรัสในที่ประชุม โดยสรุปได้ว่า การทำงานของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังฯ ถือว่าสำคัญ และปลื้มใจระดับหนึ่งที่เห็นความก้าวหน้า อยากฝากว่ามูลนิธิฯ มีความสำคัญต่อประเทศและคนไทยทุกคน รวมถึงมีความสำคัญต่อโลก และทะเลฝั่งอันดามัน รวมถึงชายฝั่งอ่าวไทย อยากให้มูลนิธิฯ คำนึงถึงการช่วยเหลือสัตว์ใต้ทะเล ปะการัง และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือกู้เรืออับปางที่จังหวัดภูเก็ต
“ยังมีเรื่องนักอนุรักษ์คนหนึ่งที่สังเกตว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้โลกของเรามีความปั่นป่วนในแง่ของทรัพยากรเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่มีความสับสนวุ่นวายมากขึ้น น้ำทะเลที่ยุโรปอุ่นขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ รวมถึงประเทศเราด้วย ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Climate change ) อีกเรื่องหนึ่งนอกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว เรื่องของการท่องเที่ยวที่มีความทะลักทะลวงจนลืมไปว่าบางครั้งเราต้องคำนึงถึงการพิทักษ์ดูแลเรือของนักท่องเที่ยวด้วย การทิ้งขยะอะไรต่าง ๆ แม้กระทั่งทรัพยากรการท่องเที่ยวในบางจุดที่อาจมีความแออัด ใต้ท้องทะเลหลาย ๆ ส่วน ที่เห็นมาสิ่งที่น่ากังวลใจ คือเรื่องของสัตว์ทะเลเกยตื้นมากขึ้น เกิดขึ้นทั่วโลก ท่านหญิงไม่อยากเห็นแบบนี้ในเมืองไทย เพราะทำให้รู้สึกแย่” พระดำรัส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ ทรงมีพระดำรัสอีกว่า การช่วยเหลือของชาวบ้านหรือหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลอาจไม่มีความสม่ำเสมอ และไม่มีความต่อเนื่อง ดังนั้น มูลนิธิฯ ต้องสร้างความตระหนักรู้และให้ความช่วยเหลือสอนเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ต่อไป นอกจากเยาวชนแล้วต้องให้ความรู้ ต้องมีพันธมิตรที่ดี ไม่ว่าพันธมิตรทางด้านวิชาการ ชาวบ้าน และภาคเอกชน หรือเพื่อนต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นประสานการทำงานให้มากขึ้น รวมถึงต้องได้เพื่อนจากต่างประเทศเพื่อมาแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ
“ท่านหญิงคิดว่าเรามาไกลแล้วแต่ยังไม่พอ นอกจากการทำงานในส่วนต่าง ๆ แล้ว ต้องพูดถึงการอนุรักษ์ป่าชายเลนด้วย สิ่งที่อยากจะเห็นในอนาคตคืออยากเห็นนักดำน้ำที่ดี เราเป็นนักดำน้ำที่มีความเป็นมืออาชีพ อยากเห็นนักดำน้ำที่มีคุณภาพ ดำน้ำอย่างระมัดระวังไม่ทำลายสิ่งต่าง ๆ ใต้น้ำ ต้องช่วยกันอนุรักษ์ ต้องมีการกำหนดการจอดเรือที่ดีรวมถึงการทิ้งสมอ หรือการเข้าออกของเรือ การทิ้งน้ำเสียตามที่ต่าง ๆ ต้องมีความเคร่งครัดมากขึ้น เข้าใจอยู่แล้วว่าแถบทะเลทั้งหมดมักเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เป็นเมืองพักผ่อนหย่อนใจ แต่เราก็ต้องดูในเชิงอนุรักษ์ด้วย ในอนาคตต้องคำนึงถึงความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นึกถึงชุมชน ประชาชนที่เป็นชาวเกาะอยู่ตามเกาะต่าง ๆ ต้องเข้าไปคุยกับเขาเรื่องการอนุรักษ์ให้เข้าใจและมีส่วนร่วม”
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงมีพระดำรัสว่า การประชาสัมพันธ์ต้องให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าถึงคนส่วนใหญ่โดยมาก อย่าลืมว่าโลกของความเป็นนักอนุรักษ์ในสายตาของเด็กวัยรุ่นเป็น “เทรนด์” แต่ไม่ใช่เทรนด์ธรรมดา เขารู้มากกว่าที่เรารู้และเราต้องพร้อมที่จะสนับสนุนและไปกับเขาด้วย จริงจังนะ และหวังว่าการประชุมวันนี้จะส่งผล มากมายหลายอย่าง และสามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์
จากนั้นนายภัคพล งามลักษณ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ขอพระราชทานกราบทูลเบิกตัวผู้แทนสภากาชาดไทย สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้ารับพระราชทานหม้อนอน ( Bedpan ) หรือกระโถนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากขยะทะเลภายใต้โครงการอัปไซคลิ่ง ฟอร์ ไลฟ์ ( Upcycling for life ) และขอพระราชทานกราบทูลเบิกตัวผู้ชนะการประกวด คลิปวิดีโอสั้นหัวข้อ “SEA YOU NEXT GEN” เข้ารับโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 11 รางวัล ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้ชนะการประกวด เสร็จแล้วเสด็จยังห้องรับรองที่ประทับก่อนจะเสด็จกลับ