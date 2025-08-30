ในหลวง พระราชินี พระราชทานเพลิง ‘ธานินทร์ กรัยวิเชียร’ อดีตนายกฯ-องคมนตรี
เมื่อเวลา 17.15 น. วันที่ 30 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิง นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร. 2 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาทรับเสด็จ
ทั้งนี้ นายธานินทร์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 14 ของประเทศไทย รวมทั้งเป็นอดีตองคมนตรี และเคยปฏิบัติหน้าที่แทนประธานองคมนตรีใน พ.ศ.2559
