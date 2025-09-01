กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคาร ส.ธ. รพ.จุฬาฯ บริการสุขภาพสูงวัยครบวงจร
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 กันยายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร ส.ธ. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางประชากร โดยการก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อทุกมิติของสังคมไทย ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง วิถีชีวิต และนโยบายด้านสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำ และเป็นต้นแบบการรักษาพยาบาลของประเทศ จึงได้พัฒนาศาสตร์ทางการแพทย์ และสาธารณสุขเพื่อดูแลผู้สูงวัยมาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านการดูแลผู้สูงวัยนี้ คือ การสร้างอาคารสำหรับดูแลผู้สูงวัยแบบบูรณาการขึ้น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า “อาคาร ส.ธ.” ภายใต้โครงการ “กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และเพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ต้นแบบในการดูแลผู้สูงวัยแบบบูรณาการครบวงจร ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในผู้สูงวัย รวมถึงฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ และเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยและผู้ดูแลอย่างเหมาะสม
สำหรับอาคาร ส.ธ. ตั้งอยู่ริมถนนราชดำริ มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น ๔๓,๑๔๓ ตารางเมตร ภายในอาคาร ประกอบด้วยบริการด้านสุขภาพครบวงจรสำหรับผู้สูงวัย อาทิ คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุคลินิกวัยทอง ศูนย์ออกกำลังกายอัจฉริยะผู้สูงวัย ศูนย์ประสาทศาสตร์ ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ ศูนย์คัดกรองสุขภาพตาผู้สูงวัย ศูนย์การได้ยินการสื่อสาร และการทรงตัว ศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน เป็นต้น ซึ่งเป็นการบูรณาการการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมภายในพื้นที่เดียว ทั้งยังเป็นแหล่งบริการวิชาการให้กับผู้สูงวัยและผู้ดูแล เป็นศูนย์การวิจัยที่ครอบคลุมศาสตร์ด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงวัย และเป็นต้นแบบในการพัฒนาแนวทางดูแลผู้สูงวัยอย่างยั่งยืนในสังคมเมืองใหญ่ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร ส.ธ. และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สายลมแห่งพระกรุณา” โดยนิทรรศการประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่มีต่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ส่วนที่ 2 นิทรรศการ 8 คลินิก การรักษาดูแลผู้ป่วยสูงวัย อาทิ คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี, คลินิกวัยทอง, คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ, ศูนย์ประสาทศาสตร์, ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม, ศูนย์ฝึกสมอง และศูนย์ฝึกอบรมและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง
ส่วนที่ 3 นิทรรศการ 7 โครงการเฉลิมพระเกียรติในวาระสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๐ พรรษา ประกอบด้วย โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพตาผู้สูงอายุ, โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุก โสต ศอ นาสิก ในผู้สูงอายุ, โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสด้วยวัคซีนชนิด PCV20 แก่ผู้สูงวัย, โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้สูงวัย, โครงการคัดกรองภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงวัย, โครงการออกกำลังเพื่อป้องกันภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย และโครงการยิมอัจฉริยะเพื่อสุขภาวะกล้ามเนื้อในผู้สูงวัย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จทอดพระเนตรวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของบริการต่าง ๆ และโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง ๗ โครงการ ทอดพระเนตรศูนย์ออกกำลังกายอัจฉริยะผู้สูงวัย ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์ดูแลภาวะผู้ป่วยสมองเสื่อม ทอดพระเนตรการขับร้องเพลงประสานเสียง “เธอคือสายลม” จากแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทอดพระเนตรการสาธิตการประกอบอาหารโภชนาการ จากนั้นเสด็จไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะกรรมการดำเนินงาน และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก จึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ