ในหลวง มีพระราชสาส์นนอำนวยพร ปธน.สโลวัก ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่ง
ข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กันยายน 2568 ความว่า
ฯพณฯ นายปีเตอร์ เปลเลกรีนี
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก
กรุงบราติสลาวา
ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวสโลวักมีความก้าวหน้ารุ่งเรือง
สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสโลวักได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความมุ่งมั่นร่วมกันจะช่วยสร้างเสริมความพยายาม ในการกระชับความร่วมมือ โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว