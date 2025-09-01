กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เฝ้าฯ
เมื่อเวลา 14.06 น. วันที่ 1 กันยายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล และคณะ เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
จากนั้น เวลา 14.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สงคราม เหลืองทองคำ ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมชัย พงศ์จรรยากุล กรรมการและเลขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์นฤพนธ์ คำพา คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนางสาวพรพิรุณ ชาวสวนงาม ผู้ได้รับราชพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 เฝ้า ฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพยาธิจุลชีววิทยา ทางสัตวแพทย์ ณ วิทยาลัยทางการแพทย์ สัตวแพทย์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร