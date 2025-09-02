ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.เวียดนาม ในโอกาสวันชาติ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่ง
ข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาส
วันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กันยายน 2568 ความว่า
ฯพณฯ นายเลือง เกื่อง
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กรุงฮานอย
ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี ด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง
ตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดำเนินมากว่าสี่ทศวรรษ ประเทศไทย และเวียดนามได้ร่วมกันสร้างเสริมสัมพันธไมตรีอันดีมาโดยตลอด บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชนที่หยั่งรากลึก ความเคารพยกย่อง และความไว้วางใจที่มีต่อกัน ประเทศของเราทั้งสองต่างยึดมั่น ในอันที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ อย่างรอบด้าน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิดและสมาชิกประชาคมอาเซียนเฉกเช่นเดียวกัน ประเทศไทยและเวียดนามจะยังคงส่งเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อไป โดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา และนวัตกรรม ซึ่งไม่เพียงจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย หากแต่จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าของประชาคมอาเซียนโดยรวมอีกด้วย
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว