ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ในโอกาสวันชาติ
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ
พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กันยายน 2568 ความว่า
ฯพณฯ นางสาวเดนีเซ บรอนเซตตี ที่ 2 และนายอีตาโล รีกี ที่ 2
ผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน
ซานมารีโน
ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี ให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศและประชาชนชาวซานมารีโน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐซานมารีโนมีมิตรไมตรีอันดีบนพื้นฐานของความเข้าใจ และความปรารถนาดีต่อกัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยความมุ่งมั่นและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ประเทศของเรา ทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะนำพาประโยชน์สุข มาสู่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไป
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว