ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ‘คิม จ็อง อึน’ ในโอกาสวันก่อตั้งเกาหลีเหนือ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายน 2568 ความว่า
ฯพณฯ คิม จ็อง อึน
ประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
กรุงเปียงยาง
ในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีมีความสงบสุข ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรือง
ขณะที่ประเทศของเราทั้งสองได้มาถึงหมุดหมายสำคัญของวาระครบ 50 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี ๒๕๖๘ นี้ ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสามารถชื่นชมยินดีที่ประเทศของเราทั้งสองได้เสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือบนพื้นฐานของความปรารถนาดี ความเข้าใจ และความเคารพในกันและกันอย่างมั่นคง ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า เราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นต่อไป เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือ โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่ง ประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว