กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ ‘ศตวรรษาอานันทมหิดล 100 ปี ความยินดีแห่งแผ่นดิน’

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการ ‘ศตวรรษาอานันทมหิดล 100 ปี ความยินดีแห่งแผ่นดิน’
เมื่อวันที่ 11 กันยายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการ “ศตวรรษาอานันทมหิดล 100 ปี ความยินดีแห่งแผ่นดิน” ณ ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์
เมื่อเสด็จถึง ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าสามย่านมิตรทาวน์ ประทับพระราชอาสน์ ดร.เจน ชาญณรงค์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก
จากนั้น ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการ “ศตวรรษาอานันทมหิดล ๑๐๐ ปี ความยินดีแห่งแผ่นดิน” รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก
จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังบริเวณจัดแสดงนิทรรศการฯ ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ “ศตวรรษาอานันทมหิดล 100 ปี ความยินดีแห่งแผ่นดิน” และทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ซึ่งเป็นการร้อยเรียงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ รวมทั้งการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศชาติ ทั้งสิ้น ๔ องก์ ได้แก่
– องก์ที่ 1 มหิดลเปรมปรีดิ์: ความยินดีของราชสกุลมหิดล
– องก์ที่ 2 ปฐพีปราโมทย์: ความยินดีแห่งแผ่นดิน
– องก์ที่ 3 โสตถิ์สวัสดิ์นิวัติสยาม: ความสุขสวัสดิ์สู่สยามประเทศ
– องก์ที่ 4 สนองตามพระราชปณิธาน “อานันทมหิดล”: จากพระราชปณิธานสู่การสร้างคน
โอกาสนี้ นิสิตแพทย์คงปพน จิรธรรมธนากุล นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พ.ศ. 2568 ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ได้ร่วมกันดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการ “ศตวรรษาอานันทมหิดล 100 ปี ความยินดีแห่งแผ่นดิน” ในโครงการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 20 กันยายน 2568
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ที่มีพระราชประสงค์ให้ผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน รัฐบาลร่วมกับสภากาชาดไทยได้สนองพระราชปรารภดังกล่าวจึงร่วมกันจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2490 ตลอดระยะเวลา 78 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชประสงค์ ทั้งมุ่งมั่นพัฒนาวิทยาการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของปวงชน สนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดมา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เวียนมาบรรจบครบ 100 ปี ในวันที่ 20 กันยายน ศกนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับภาคีต่าง ๆ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิ พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะ กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การแข่งขันตอบปัญหา “ตามรอยราชกรณีย์ 100 ปี ในหลวงอานันท์” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งการจัดนิทรรศการ “ศตวรรษาอานันทมหิดล 100 ปี ความยินดีแห่งแผ่นดิน”
ซึ่งดำเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดเสวนาหัวข้อ “100 ดวงใจ เรื่องเล่าแทนคุณทุนแห่งความยินดี” บอกเล่าเรื่องราวผ่านประสบการณ์ต่อยอดองค์ความรู้สู่สังคมไทย โดยวิทยากรผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลทั้ง 8 สาขา และการบรรยายพิเศษ “ศตวรรษสดุดี” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในรัชสมัยที่เกิดคุณูปการปัจจุบัน รวมทั้งการแสดงดนตรีสากลและการแสดงศิลปะพื้นบ้านจากนิสิตนักศึกษา นิทรรศการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่ 11- 14 กันยายน 2568 เวลา 10.30- 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์