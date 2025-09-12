กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 12 กันยายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย” โดยความร่วมมือของมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ณ เอ็ม ทาวเวอร์ (Em Tower) ชั้น 14 ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ กรุงเทพมหานคร
โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้ นายสุรัตน์ อัมพุช ประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา
จากนั้น นายดนุชา สินธวานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นางสาวพลอยชมพู อัมพุช ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กราบบังคมทูลรายงานความร่วมมือการจัดงานระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
ในการนี้ นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา เบิกผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับ
จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย” โดยทรงปลูกต้นกล้าชาน้ำมันสายพันธุ์คามีเลีย โอลีเฟร่า
ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ต้นทางผืนป่า ปลายทางน้ำมันเมล็ดคามีเลีย” ที่บอกเล่าเรื่องราวและความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเมล็ดคามีเลีย อาทิ เรื่องเล่าของน้ำมันเมล็ดคามีเลีย การเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์ คามีเลีย โอลีเฟร่า สู่การสร้างผืนป่าและรายได้สู่ราษฎร คุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคามีเลีย สีธรรมชาติจากผืนป่า สร้างคุณค่างานหัตถกรรม และทศวรรษแห่งความร่วมมือสู่ความสำเร็จอีกก้าวในวันนี้
โอกาสนี้ ทรงปรุงเมนู “แป้งฟิโลสอดไส้ชีสทอดน้ำมันเมล็ดคามีเลีย เสิร์ฟกับโยเกิร์ตน้ำผึ้ง” และพระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนานำเมนูทรงปรุงมาประมูลแก่ผู้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี นายสุรัตน์ อัมพุช, นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช และนางศิริลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ ไม้ไทย ร่วมประมูล จากนั้น ได้ทอดพระเนตรเมนูอาหารจากร้านค้าที่เข้าร่วมเทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ในปีนี้ ซึ่งทุกเมนูปรุงจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย พร้อมทอดพระเนตรบูทกิจกรรมในพื้นที่จัดงาน
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังกูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ ทอดพระเนตรการปรุงอาหารด้วยน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ จากเชฟของแผนก ยู ฮันท วี คุค (You Hunt We Cook) สเตชั่นปรุงสดจากวัตถุดิบพรีเมียมในกูร์เมต์ มาร์เก็ต และทอดพระเนตรร้านอาหารและร้านค้าที่เข้าร่วมงานในพื้นที่เอ็ม มาร์เก็ต (Em Market)
“เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 23 กันยายน 2568 โดยภายในงาน ณ เอ็ม มาร์เก็ต ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ “ต้นทางผืนป่า ปลายทางน้ำมันเมล็ดคามีเลีย” ที่บอกเล่าเรื่องราวและความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเมล็ดคามีเลียและทศวรรษแห่งความร่วมมือสู่ความสำเร็จ
นอกจากนี้ พบสินค้าจากร้านค้าในเครือมูลนิธิชัยพัฒนา อาทิ สินค้าจากร้านภัทรพัฒน์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย รวมถึงผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมัน สายพันธุ์คามีเลีย โอลีเฟร่า ฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร ของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงความอร่อยจากร้านดังระดับมิชลินที่รังสรรค์เมนูจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ได้แก่ ลูกชิ้นลวกหอมเจียวน้ำมันเมล็ดคามีเลีย จากร้านกิมง้วนลูกชิ้นปลา แกงปูใบชะพลู จากร้านครัวต้นฝน บะหมี่เป๊าะคลุกแห้งยำโบราณ จากร้านชาม ผัดไทยกุ้งคุณชู จากร้านผัดไทยคุณชู ข้าวแกงกะหรี่หมูก้อนทอด จากร้าน Ama Curry บะหมี่หมูแดงย่างเตาถ่าน จากร้านตั้งใจย่าง หมูสะเต๊ะ จากร้านจึงอังลัก ฟูจิซังโชกุปัง จากร้าน Shirokumaya Bakery
และพบกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Pat Pat’s Camellia Oleifera & Cocoa Butter Soap และ Body Wash ในรูปแบบ Butterbear Series ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา กับ Butterbear ด้วยการนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ พร้อมคุณภาพที่สะท้อนความตั้งใจในการพัฒนาที่ยั่งยืน