ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร การแสดงกายกรรมจากประเทศจีน
เมื่อเวลา 19.11 น. วันที่ 13 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรการแสดงกายกรรมโดย คณะกายกรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน “ไชน่า เนชั่นเนล อะโครบาติก ทรูพ” (China National Acrobatic Troupe) ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพ ฯ ครั้งที่ 27 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 15 ตุลาคม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายจาสปาล ซิงห์ อูเบอรอย ประธานบริษัท อินเตอร์เนชั่นเนล คัลเจอรัล โปรโมชั่น จำกัด ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ ฯ ครั้งที่ 27 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางณินทิรา โสภณพนิช และนางเฟลอ เดอ กูริแยร์ เดอ กัสเตลเนา (Mrs. Fleur de CURIERES de CASTELNAU) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ต่อมา นายจาสปาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการจัดงาน และการจัดแสดงกายกรรมโดยคณะไชน่า เนชั่นเนล อะโครบาติก ทรูพ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดง
จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดง ชุดที่ 1 ประกอบด้วย เกลียวคลื่นลูกที่เก้า (การแสดงโหนเสา) ล่าฝันบนฟากฟ้า (การแสดงโหนไม้ค้ำสูง) จังหวะกลอง (การแสดงกลองลูกล้อ) บทเพลงท่ามกลางสายฝน (การแสดงเล่นลูกบอล) และนักล่าลม (การแสดงจักรยานผาดโผนชาย) และทอดพระเนตรการแสดง ชุดที่ 2 ประกอบด้วย เจดีย์ถ้วย (การแสดงกายกรรมถ้วยช้อน) นักรบศักดิ์สิทธิ์ (การแสดงกายกรรมลอดห่วง) คริสตัลกลางหิมะขาว (การแสดงกายกรรมดัดตัวพร้อมถ้วยแก้ว) คอนแชร์โต (จินตนาการขาวดำ – การแสดงทรงตัวและรักษาสมดุล) และหญิงโฉมงาม (การแสดงกายกรรมโยนโกร่ง)
เมื่อจบการแสดงแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญดอกไม้พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินนักแสดง จากคณะ ไชน่า เนชั่นเนล อะโครบาติก ทรูพ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
