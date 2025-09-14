ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จ.พิษณุโลก

เมื่อเวลา 10.41 น. วันที่ 14 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคนตรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค กับเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็ก จำนวนรวม 1,500 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยต่อไป และมอบแก่ราษฎรอำเภอบางระกำ ณ หอประชุมโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 15 บ้านวังกุ่ม ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จำนวน 3 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา

