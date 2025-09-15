ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.นิการากัว ในโอกาสวันเอกราช
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัว ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัว ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กันยายน 2568 ความว่า
ฯพณฯ นายโฮเซ ดานิเอล ออร์เตกา ซาอาเบดรา
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัว
กรุงมานากัว
ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัว ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่า ความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐนิการากัว โดยเฉพาะในด้านการค้า ได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นอย่างเห็นได้ชัด
ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ในวาระเฉลิมฉลองครบ ๕๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ ประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือ
ให้เข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว