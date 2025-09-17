กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ยะลา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ 17 กันยายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยเมื่อเวลา 10.30 น. เสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดนราธิวาส ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า อ.เมือง จ.ยะลา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นเสด็จประทับพัก ณ ห้องรับรอง เสวยพระกระยาหารกลางวัน ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เสด็จพระราชดำเนินอาคารเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคล เฝ้าฯ โอกาสนี้ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กราบบังคมทูลนำข้าราชการระดับสูง เฝ้าฯกราบถวายบังคมลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ 5 ราย จากนั้น เบิกผู้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก และถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จำนวน 30 ราย และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ
จากนั้นเวลา 13.30 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา เสด็จเข้าพลับพลาที่ประทับ โอกาสนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา กราบบังคมทูลถวายรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 48 ราย จากนั้น ทรงเปิดอาคารอุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครยะลา ทอดพระเนตรวิดีทัศน์สรุปกิจกรรมของอุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครยะลา และทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตของวงออเคสตราเยาวชน เทศบาลนครยะลา และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิอุทยานการเรียนรู้และผู้มีจิตศรัทธา
จากนั้นเวลา 15.20 น. เสด็จพระราชดำเนิน ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองยะลา (Museme of Yala City) อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา คณะผู้บริหารเทศบาลนครยะลา และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จ ทรงกดปุ่มเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์เมืองยะลา ทอดพระเนตรห้องนิทรรศการ 1 “ยะลา เมืองของเรา เมืองของโลก” ห้องนิทรรศการ 2 “ยะลา เมืองแห่งพลังสร้างสรรค์” ห้องนิทรรศการ 3 “เมืองแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลนครยะลา สมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา และผู้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า อ.เมือง จ.ยะลา เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส