ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.เนปาล ในโอกาสวันชาติ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาล ในโอกาสวันชาติของเนปาล ซึ่งตรงกับวันที่ 19 กันยายน 2568
ฯพณฯ นายรามจันทระ เปาเฑล
ประธานาธิบดีแห่งเนปาล
กรุงกาฐมาณฑุ
ในโอกาสวันชาติของเนปาล ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาล
เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นประจักษ์ว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างประเทศไทยกับเนปาล ได้เจริญงอกงามและก้าวหน้ารุ่งเรืองในทุกระดับเพียงใด สายสัมพันธ์นี้ตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของค่านิยมและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์อันพิเศษนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศของเราทั้งสองสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในหลากหลายด้าน ทั้งในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ให้ยิ่งกระชับแน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขและความก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว