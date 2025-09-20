ภูมิธรรม วางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี รัชกาลที่ 8
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 20 กันยายน ที่วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 100 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 20 กันยายน 2568 โดยมีคณะองคมนตรีและภริยา รวมถึงหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกอบด้วย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กระทรวงกลาโหม
นอกจากนี้ ยังมีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ประธานศาลฎีกา นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สุชาติ ตระกูลเกษมสุข ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า เข้าร่วมด้วย
จากนั้นเวลา 08.00 น. นายภูมิธรรม ประธานศาลฎีกา และประธานรัฐสภา วางพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 รัฐบาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับวัดสุทัศนเทพวราราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-27 กันยายนนี้ ที่วัดสุทัศนเทพวราราม
ไฮไลท์กิจกรรมภายในงาน อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พิพิธภัณฑ์กลางคืน (Night Museum) ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช การสักการะนพปูชนีย์ 9 แห่ง และการจัดแสดงสวนแสงอันงดงาม และพบกับกิจกรรมความบันเทิงและวัฒนธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย อาทิ โขนรามเกียรติ์ จากกรมศิลปากร โขนสด โดยคณะประยุทธ ดาวใต้ ลิเกคณะไชยา มิตรชัย รำถวายพระพร การแสดงจากศิลปินดังอย่าง ไรอัล กาจบัณฑิต และ อนันต์ อาศัยไพรพนา การแสดง จากสมาคมอุปรากรจีน อาทิ เชิดสิงโต เปลี่ยนหน้ากาก การแสดงจำอวดหน้าม่าน โดย น้าโย่ง น้านงค์ น้าพวง
นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตมรดกภูมิปัญญา อาทิ การลงรักปิดทอง การทำหัวโขนจิ๋ว การปักเครื่องโขนละคร การทำพัดบุหงา ออก การทำขนมไทย การร้อยพวงมาลัย การถักโครเชต์ การแกะสลักผักผลไม้ พร้อมช้อปสินค้าและผลิตภัณฑ์กว่า 100 ร้านค้า