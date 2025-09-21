กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงิน ให้ทหารพราน จากเหตุการณ์ความไม่สงบสุไหงปาดี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนมูลนิธิสายใจไทยฯ
มอบเงินบำรุงขวัญพระราชทาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา จำนวน 2 ราย ได้แก่ จ.ส.อ.ปิยะ อินทะโกษี และ อส.ทพ.สุริยาวุธ เพื่อบำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละต่อประเทศชาติ
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือทหาร ตำรวจ และราษฎรอาสาที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการต่อสู้เพื่อความมั่นคง และป้องกันประเทศชาติ
มูลนิธิสายใจไทยฯ ยังคงยืนหยัดเคียงข้างทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครผู้เสียสละ ด้วยน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศ เพราะทุกการสนับสนุน คือการต่อลมหายใจและความหวังให้กับผู้กล้าและครอบครัว