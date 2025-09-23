ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสวันชาติ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสวันชาติ ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กันยายน 2568 ความว่า
สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
กรุงริยาด
ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อสันติสุขและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบีย
ความสำเร็จอย่างยิ่งยวดในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ส่งเสริมให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและความเข้าใจอันดีต่อกัน อีกทั้งสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างราชอาณาจักร และความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของเราทั้งสอง ได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยชื่นชมยินดี เป็นอย่างยิ่งที่ซาอุดีอาระเบียมีความตั้งใจในการขยายความร่วมมือระหว่างกันให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ราชอาณาจักรของเราทั้งสองจะยังมุ่งมั่นส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุข เป็นอเนกประการแก่ประชาชนของเราต่อไป
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว