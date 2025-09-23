ในหลวง พระราชินี ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต ‘ปลาซิโด โดมิงโก’ ศิลปินโอเปราระดับตำนาน
เมื่อเวลา 19.31 น วันที่ 23 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตของ นายปลาซิโด โดมิงโก ศิลปินโอเปราระดับตำนาน ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ ครั้งที่ 27 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จฯ ถึง นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายจาสปาล ซิงห์ อูเบอรอย ประธานบริษัท อินเตอร์เนชั่นเนล คัลเจอรัล โปรโมชั่น จำกัด ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 27 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
จากนั้น เสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางดามีร่า อูเบอรอย และ น.ส.รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ ประธานบริหารบริษัท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี จำกัด เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้น นายจาสปาล ซิงห์ อูเบอรอย ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงของนายปลาซิโด โดมิงโก พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดง
จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงของนายปลาซิโด โดมิงโก พร้อมด้วย น.ส.โมนิกา โกเนเซ ศิลปินรับเชิญ โดยมี น.ส.เบียทริซ เวเนซี เป็นวาทยกร เมื่อจบการแสดงแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญดอกไม้พระราชทาน ไปมอบแก่ศิลปินและวาทยกร สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ทั้งนี้ นายปลาซิโด โดมิงโก เป็นหนึ่งในศิลปินโอเปราที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจแห่งวงการโอเปรา ด้วยเสียงร้องเทเนอร์และบาริโทนอันเป็นเอกลักษณ์ นายโดมิงโกเกิดที่กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน ก่อนที่จะย้ายตามครอบครัวไปยังสหรัฐเม็กซิโก และสร้างชื่อเสียงในฐานะนักร้องโอเปราระดับโลก ด้วยการแสดงกว่า 4,000 ครั้ง และบทบาทมากกว่า 150 เรื่อง กวาดรางวัลแกรมมีอะวอร์ดส์ไปถึง 12 รางวัล ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากเสียงร้องอันทรงพลังและเสน่ห์เฉพาะตัว ตลอดเส้นทางอาชีพกว่า 6 ทศวรรษ นายโดมิงโกไม่เพียงเป็นศิลปินนักร้อง แต่ยังเป็นวาทยกรและผู้บริหารโอเปราสะท้อนถึงความทุ่มเทและความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดนิ่ง นอกจากนั้นยังเป็นหนึ่งในสมาชิก “เดอะ ทรี เทเนอร์” (The Three Tenors) ร่วมกับลูเซียโน
ปาวาร็อตติ และ โฆเซ การ์เรราส์ พร้อมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในคอนเสิร์ตก่อนรอบชิงฟุตบอลโลก
เมื่อคริสตศักราช 1990 ที่กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งมีผู้ชมกว่า 800 ล้านคนทั่วโลก ทำให้อัลบั้มจากคอนเสิร์ตครั้งนั้นกลายเป็นอัลบั้มดนตรีคลาสสิกที่มียอดขายสูงสุดตลอดกาล นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้ศิลปะโอเปราเข้าถึงใจผู้คนทั่วโลก และนั่นจึงทำให้นายโดมิงโก เป็นที่ยอมรับและสามารถครองใจผู้ชมได้อย่างมากมาย