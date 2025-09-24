ในหลวง มีพระราชดำรัส ครม.ชุดใหม่ ให้มีจิตใจเข้มแข็ง ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศ และประชาชน
เมื่อเวลา 18.51 น. วันที่ 24 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นำ คณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะรัฐมนตรีเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ว่า ขอให้ท่านนายกฯ และคณะรัฐมนตรีมีจิตใจเข้มแข็ง มีความนานะบากบั่น และประสบความสำเร็จอันเป็นมงคลในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน และขอให้มีสติปัญญาที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่ต้องมีอยู่ให้เป็นไปด้วยดี ก็ขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน
