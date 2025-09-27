ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.เติร์กเมนิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 27 กันยายน 2568 ความว่า
ฯพณฯ นายเซียร์ดาร์ เบียร์ดีมูฮาเมดอฟ
ประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน
กรุงอาชกาบัต
ในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเติร์กเมนิสถานมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยกับเติร์กเมนิสถาน ได้พัฒนาก้าวหน้ามายาวนานด้วยความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อขยายความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการค้า การลงทุน และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น อันนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการ ในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว