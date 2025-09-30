ใต้ร่มพระเมตตา ‘กองทุนหทัยทิพย์’ ยอดบริจาคทะลุ 100 ล้าน สร้างกำแพงชายแดนไทย-กัมพูชา

ใต้ร่มพระเมตตา กรมพระศรีสวางควัฒฯ ‘กองทุนหทัยทิพย์’ ยอดบริจาคทะลุ 100 ล้าน สร้างกำแพงชายแดนไทย-กัมพูชา
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เสมอ ทรงอุทิศพระองค์ทรงงานนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรจนเป็นที่ประจักษ์ตลอดมา
แม้ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงตั้งพระทัยมุ่งมั่นที่จะพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง เพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก และเสิรมสร้างความมั่นคงปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัย ตลอดจนกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ให้สามารถดำเนินชีวิต และก้าวผ่านวิกฤตแห่งความยากลำบากนี้ไปได้โดยเร็ว จึงทรงมีพระดำริในจัดตั้ง “กองทุนหทัยทิพย์” โดยได้เสด็จทรงเปิดโครงการ “กองทุนหทัยทิพย์” ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ มีพระดำรัสเปิดกองทุนหทัยทิพย์ ความว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาทำพิธีเปิด ‘กองทุนหทัยทิพย์’ ในวันนี้ การจัดตั้ง ‘กองทุนหทัยทิพย์’ เป็นความตั้งใจของข้าพเจ้า ที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนและประเทศชาติ อันเกิดจากปัญหาความไม่สงบ หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภยันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน และอธิปไตยของชาติ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
‘กองทุนหทัยทิพย์’ จึงถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจของข้าพเจ้าที่จะรวมพลังของทุกฝ่ายให้การบรรเทาทุกข์และสร้างความสงบสุขแก่ปวงชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอมอบเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งล้านบาทสมทบ ‘กองทุนหทัยทิพย์’ เพื่อเป็นเงินทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในกิจกรรม หรือโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ สร้างความปลอดภัยและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปอย่างปกติสุข
ส่วนตัวของข้าพเจ้าจะพยายามแสวงหาเงินมาสมทบทุนกองทุนนี้เพิ่มเติมอีกจำนวน 20 ล้านบาท ในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้กองทุนสามารถเริ่มดำเนินกิจการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าหวังว่า จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพวกเราชาวไทยทุกคนช่วยให้ ‘กองทุนหทัยทิพย์’ สามารถดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ต่อไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความมั่นคง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะในบริเวณชายแดนสืบไป”
จากนั้น พระราชทานเงิน 1 ล้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นทุนตั้งต้น ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในกิจกรรมและโครงการสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อให้การสนับสนุนภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบ ความขัดแย้ง ภัยพิบัติต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภยันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทย แล้วพระราชทานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์ คณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุน ‘กองทุนหทัยทิพย์’
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ กล่าวว่า การจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระดำริให้จัดตั้งขึ้น พร้อมทรงรับเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุน ด้วยทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยที่ยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนในทุกสถานการณ์
“ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบันมีความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในความปลอดภัยในกำลังพลแนวหน้า และประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดน จึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งภาคอีสานและภาคตะวันออก โดยพิจารณาจากจุดที่มีความเป็นไปได้ และมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อความมั่นของและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมดำเนินงาน” รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ กล่าว
ด้าน คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการสำนักองค์ประธาน กล่าาว่า เมื่อเกิดความขัดแย้งที่ชายแดน พระองค์ทรงห่วงทั้งประชาชนและกำลังพลที่ไปอยู่ที่นั่น ก็รับสั่งให้ส่งของไปช่วยเหลือ กระทั่งเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกรกฎาคม สิงหาคม พระองค์รับสั่งว่า จะทำยังไง อยากจะตั้งกองทุนให้ไปช่วยในพื้นที่ที่เดือดร้อนเหล่านี้ โดยตั้งกองทุนหทัยทิพย์ ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อที่จะพึ่งพากันได้ โดยกองทุนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน เป็นการก่อตั้งที่เร่งด่วนที่สุด โดยได้พระราชทานชื่อ กองทุนหทัยทิพย์ ซึ่งมาจากพระทัยของพระองค์ที่จะช่วยเหลือประชาชน
“พระองค์รับสั่งตลอดเวลา ว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง และทำยังไงถึงจะช่วยได้รวดเร็ว และมีผลในทันที เราก็ได้หารือและได้กราบทูลว่า สิ่งจำเป็นคือการสร้างกำแพง พระองค์ก็ทรงรับให้ไปสำรวจว่าตรงไหนที่เดือดร้อนที่สุด เร่งด่วนที่สุด และมีความเป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งถ้าเงินพร้อมก็จะทำทันทีเลย
“พระองค์รับสั่งย้ำให้กำแพงต้องทำให้แข็งแรง ทรงกำชับให้ไปดูทั้งอีสาน และ จ.ตราด ทรงละเอียดมากในเรื่องนี้ ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และทรงกังวลมาก” คุณหญิงจรัสศรีกล่าว
ทั้งนี้ ล่าสุด ยอดเงินบริจาครวมล่าสุด รายงาน ณ วันที่ 29 กันยายน 2568 มียอดเงินบริจาคสมทบ “กองทุนหทัยทิพย์” ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ รวม 100,365,552.21 บาท
คณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์ จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังปกป้องอธิปไตยของชาติ เพื่อการบรรเทาทุกข์และสร้างประโยชน์สุขสู่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืน โดยบริจาคเงินสมทบ “กองทุนหทัยทิพย์” ได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า ชื่อบัญชี “เงินกองทุนหทัยทิพย์” เลขที่ 229-4-29977-7 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ โทรศัพท์ 0-2553-8618-19 ในวันและเวลาราชการ
กองทุนหทัยทิพย์ยังคงเปิดรับการบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งต้องใช้งบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยของประชาชน ผ่านช่องทางการบริจาค ดังนี้ โอนเงินเข้าบัญชี บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า เลขที่ 229-3-03266-6 บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า เลขที่ 229-4-29977-7 หรือสแกน QR Code ระบบ e-Donation ผ่านแอปธนาคาร ข้อมูลการบริจาคจะถูกส่งไปยังกรมสรรพากรอัตโนมัติในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น ผู้บริจาคต้องกด “ยอมรับ” ให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลแก่กรมสรรพากร เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
ทั้งนี้ “กองทุนหทัยทิพย์” ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ จะเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนภาครัฐ เพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก และความเดือดร้อนของเหล่าทหารที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้สามารถดำเนินชีวิตและก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยในเร็ววัน
ผู้มีความประสงค์ร่วมบริจาคสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ โทร. 0-2553-8616-19 (ในวันและเวลาทำการ) หรือ Facebook Fanpage: กองทุนหทัยทิพย์ https://www.facebook.com/hataitip.fund