ในหลวง มีพระราชสาส์น อำนวยพรไปยัง สี จิ้นผิง เนื่องในโอกาสวันชาติจีน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม ความว่า
ฯพณฯ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงปักกิ่ง
ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีน
มิตรภาพอันใกล้ชิดที่มีมาแต่โบราณระหว่างไทยกับจีนนั้น หยั่งรากลึกด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ ความโอบอ้อมอารีต่อกัน และปณิธานร่วมกัน ได้รับการสร้างเสริมให้แน่นแฟ้นตลอดมา โดยเฉพาะความสำเร็จอันเกิดจากการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับผู้นำ ดังกรณีการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเมื่อปี 2565 ซึ่งได้ประสบความสำเร็จในการยกระดับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านมาเป็นอย่างดี
การเฉลิมฉลองวาระความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 50 ปี ในปีนี้ นับเป็นการเปิดศักราชใหม่แห่งมิตรภาพระหว่างกัน เป็นบทพิสูจน์ความร่วมมือที่จะนำไปสู่อนาคตอันรุ่งเรืองต่อไป ความเป็นมิตรที่ใกล้ชิดและความเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อมั่นของเราจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและประโยชน์สุขร่วมกันสืบไป
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว