สายธารน้ำใจคนไทย ‘กองทุนหทัยทิพย์’ ยอดบริจาค 150 ล้าน สร้างกำแพงชายแดน

สายธารน้ำใจคนไทย ‘กองทุนหทัยทิพย์’ ยอดบริจาคทะลุ 150 ล้าน สร้างกำแพงชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานยอดเงินบริจาครวมล่าสุด ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 17.00 น.
มียอดเงินบริจาคสมทบ “กองทุนหทัยทิพย์” ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ รวม 152,961,126.38 บาท
ทั้งนี้ สายธารแห่งน้ำใจจากพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ได้หลอมรวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่สู่ “กองทุนหทัยทิพย์” กองทุนในพระดำริของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
คณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่พร้อมใจกันร่วมแสดงพลังแห่งความรัก ความห่วงใยและความสามัคคี เพื่อร่วมสร้างกำแพงป้องกันภัยตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศ และจำเป็นต้องใช้งบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก ในการสนับสนุนการก่อสร้างกำแพง เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชายแดนอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ กองทุนหทัยทิพย์ยังคงเปิดรับการบริจาคสมทบทุน ผ่านช่องทางการบริจาค ดังนี้ โอนเงินเข้าบัญชี บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า เลขที่ 229-3-03266-6 บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า เลขที่ 229-4-29977-7 หรือสแกน QR Code ระบบ e-Donation ผ่านแอปธนาคาร ข้อมูลการบริจาคจะถูกส่งไปยังกรมสรรพากรอัตโนมัติในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น
ผู้บริจาคต้องกด “ยอมรับ” ให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลแก่กรมสรรพากร
เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ ชั้น 1 อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โทร. 0-2553-8616-19 (ในวันและเวลาทำการ) หรือ Facebook Fanpage: กองทุนหทัยทิพย์ https://www.facebook.com/hataitip.fund