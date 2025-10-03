ในหลวง มีพระราชสาส์นปธน.เยอรมนี ในโอกาสวันเอกภาพ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.เยอรมนี ในโอกาสวันเอกภาพ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่ง
ข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาส
วันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ความว่า
ฯพณฯ ดร.ฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์
ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
กรุงเบอร์ลิน
ในโอกาสวันเอกภาพเยอรมัน ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและ
ความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ประสบความสุขสวัสดี
และความสำเร็จ ทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชน
ชาวเยอรมัน
ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่มีมากว่า ๑๖๐ ปี แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงสายสัมพันธ์อันหยั่งลึก บนรากฐาน ของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความเคารพให้เกียรติกัน ข้าพเจ้า เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยพื้นฐานแห่งความปรารถนาดีอันมั่นคงนี้ ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่กัน และร่วมมือกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียน-สหภาพยุโรป ทั้งในด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กว้างขวางออกไป ความร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงจะก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเท่านั้น
หากแต่จะนำไปสู่อนาคตอันรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว