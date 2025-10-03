ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.เกาหลี ในโอกาสวันก่อตั้งชาติ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่ง
ข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ความว่า
ฯพณฯ นายอี แจ มย็อง
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
กรุงโซล
ในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไป
ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดี ที่สัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือกับอาเซียน ความสำเร็จเป็นที่เลื่องลือในการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค ถือเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นานาประเทศ และเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสอง
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งนี้ย่อมเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ความร่วมมือกันในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการค้าและการลงทุน อุตสาหกรรม นวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา หรือวัฒนธรรม ไม่เพียงแต่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขที่เพิ่มพูนขึ้นแก่ประเทศของเราทั้งสอง หากแต่จะยังนำมาซึ่งสันติสุข ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองแก่ภูมิภาคของเราอีกด้วย
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว