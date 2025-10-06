ปีติ ในหลวง พระราชินี พระราชทานเงิน 42 ล้าน แก่ผอ.รพ.พนมดงรัก เพื่อก่อสร้างอาคารที่เสียหาย จากเหตุปะทะไทย-กัมพูชา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามและทรงห่วงใยราษฎร แพทย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินเพื่อเป็น ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว
เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญเงินพระราชทาน จำนวน 42,000,000 บาท (สี่สิบสองล้านบาท) ไปมอบแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาล จำนวน 2 อาคาร ที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่
1. อาคารภูมิพัฒน์ ซึ่งเป็นอาคารสูง 2 ชั้น ใช้ในการปฏิบัติงานจิตเวช ยาเสพติด จัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมชุมชน ซึ่งได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคาร พิจารณาแล้วไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซมและปรับปรุง ต้องดำเนินการก่อสร้างใหม่ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท)
2. อาคารแฟลตที่พักพยาบาล เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยของบุคลลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นจุดที่กระสุนปืนใหญ่ตกใส่บริเวณด้านหลังอาคารทำให้พื้นผนัง ฝ้าเพดาน กระจก ประตู-หน้าต่าง รวมทั้งโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ก่อสร้างใหม่เป็นอาคารสูง 5 ชั้น เพื่อรองรับบุคลากรของโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท)
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งงบประมาณสนับสนุน วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนเครื่องมือแพทย์ที่เสียหายทั้งหมด ในช่วงเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงทราบว่ามีราษฎรและเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ มาโดยตลอด สำหรับผู้ที่บาดเจ็บ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ กับทรงรับผู้บาดเจ็บทุกคน ทุกเชื้อชาติ ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
สำหรับผู้ที่เสียชีวิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ กับทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของผู้เสียชีวิต อีกทั้ง ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบและอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิง กับทรงให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสดใหม่ ให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย
ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงพระเมตตาพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย -กัมพูชา ทำให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ต่างปลื้มปีติ และซาบซึ้ง ทั้งยังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้เป็นล้นพ้น และมีกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ด้วยยึดมั่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบไป
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พร้อมกับโรงพยาบาลชุมชนอื่นอีก 10 แห่ง สำหรับให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อให้ได้รับการบริการทางสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยมียุทธศาสตร์ในการเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับบริการสุขภาพด้วยระบบดิจิทัล และเป็นโรงพยาบาลรมณีสถาน มีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รวม 151 คน ให้การดูแลประชาชน จำนวนกว่า 37,532 คน ปัจจุบันโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อยู่ระหว่างฟื้นฟูความเสียหาย สามารถเปิดทำการได้บางส่วนเพื่อให้การรักษาประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งตำรวจ ทหาร ที่ประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา