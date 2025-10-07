สำนักพระราชวัง เชิญชวนปชช.ร่วมเจริญอริยมรรค เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือ อันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2568 ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ” ระหว่างวันที่ 8-15 ตุลาคม 2568 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App store