ในหลวง พระราชินี ทรงรับ นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษ ที่ช่วยเด็กทีมหมูป่า เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงรับ นายเวอร์นอน แฮร์รี่ อันสเวิร์ธ (Mr. Vernon Harry Unsworth) ซึ่งป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ และเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลี้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ นายเวอร์นอน แฮร์รี่ อันสเวิร์ธ เป็นล้นพ้น
สำหรับ นายเวอร์นอน แฮร์รี่ อันสเวิร์ธ เป็นนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษ ซึ่งได้เคยเข้าไปสำรวจถ้ำหลวงภายในอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน นานกว่า 6 ปี และเมื่อเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี ทั้ง 13 คน ประสบเหตุติดอยู่ในถ้ำหลวง เมื่อปี 2561 นายเวอร์นอ และเพื่อนนักสำรวจได้รับเชิญให้เข้าร่วมอยู่ในทีมช่วยเหลือ
ซึ่งนายเวอร์นอนได้ใช้ความชำนาญและประสบการณ์ในการสำรวจถ้ำหลวงและให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ทีมช่วยเหลือจากนานาชาติ รวมทั้งประสานงานขอความช่วยเหลือจากนักสำรวจต่างชาติคนอื่นๆ จนทำให้สามารถวางแผนในการเข้าช่วยเหลือเยาวชนทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัย