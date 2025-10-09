ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตเฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
เมื่อเวลา 17.05 น. วันที่ 9 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
นายโบชต์ยัน มาโลฟฮ์ (Mr. Boštjan Malovrh) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียประจำประเทศไทย นายโบชต์ยัน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวีเนียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วย
นายฟร็องซัว อึนกูนา บาลูมูเอเน (Mr. François Nkuna Balumuene) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประจำประเทศไทยคนแรก ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประจำประเทศไทย นายฟร็องซัว ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วย
นายฮัสซาน อับเดลซะลาม โอเมร (Mr. Hassan Abdelsalam Omer) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซูดานประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซูดานประจำประเทศไทย นายฮัสซาน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดานประจำมาเลเซีย ด้วย
นายอาบู บาการ์ คาริม (Mr. Abu Bakarr Karim) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนประจำประเทศไทย นายอาบู ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วย
นายวาฮ์ตัง ยาออชวีลี (Mr. Vakhtang Jaoshvili) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งจอร์เจียประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งจอร์เจียประจำประเทศไทย นายวาฮ์ตัง ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตจอร์เจียประจำสาธารณรัฐอินเดีย ด้วย
นางสาวจูลีเด คายือฮัน (Ms.Julide Kayıhan) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย นางสาวจูลีเด เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีสำนักงานที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกี มาก่อน