ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์น และอักษรสาส์นตราตั้ง
เมื่อเวลา 17.17 น. วันที่ 10 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
นายแอลลัน โจเซฟ ชินเทดซา (Mr. Allan Joseph Chintedza) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมาลาวีประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมาลาวีประจำประเทศไทย นายแอลลัน โจเซฟ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมาลาวีประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วย
นายอังตอนียู แซรีฟู เอ็งบาลอ (Mr. Antonio Serifo Embalo) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินี-บิสเซาประจำประเทศไทย คนแรก ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินี-บิสเซา ประจำประเทศไทย คนแรก นายอังตอนียู แซรีฟู ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินี-บิสเซาประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย
นายจาง เจี้ยนเว่ย์ (Mr. Zhang Jianwei) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายจาง เจี้ยนเว่ย์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำรัฐคูเวต มาก่อน
นายอะเลคซันเดร์ มีโซฟชิน (Mr. Alexander Micovcin) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย นายอะเลคซันเดร์ มีโซฟชิน เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำสมาพันธรัฐสวิส มาก่อน
นายมีแชล ปารี (Mr. Michel Parys) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำ
ประเทศไทย นายมีแชล เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำสาธารณรัฐพิลิปปินส์ มาก่อน
นางสาวอาลิเซีย อาเลฮันดรา อัลฟาโร กัสติโย (Ms. Alicia Alejandra AlfaroCastillo) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำ
ประเทศไทย นางสาวอาลิเซีย อาเลฮันดรา อัลฟาโร กัสติโย เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำสหพันธรัฐรัสเซีย มาก่อน