ในหลวง พระราชินี พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พร้อมคณะ เฝ้าฯ
เมื่อเวลา 17.49 น. วันที่ 10 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพุทธนภาวชิรมงคล พระพุทธรูปปางห้ามญาติ
ADVERTISMENT
ทรงเครื่องจักรพรรดิราชาธิราช ศิลปะสุโขทัยผสมผสานรัตนโกสินทร์ หล่อด้วยบรอนซ์ทั้งองค์ สูง 72 เซนติเมตร น้ำหนัก 16 กิโลกรัม และหนังสือพระมหากษัตริย์นักบิน ซึ่งกองทัพอากาศจัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี