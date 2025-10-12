ชื่นชม มารายห์ แครี สวมชุดราตรีผ้าไหมลายลูกแก้ว แบรนด์ SIRIVANNAVARI ฝีมือออกแบบ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

ชื่นชม มารายห์ แครี สวมชุดราตรีผ้าไหมลายลูกแก้ว แบรนด์ SIRIVANNAVARI ฝีมือออกแบบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles ซึ่งชุดราตรีผ้าไหมลายลูกแก้ว ที่ออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นชุดที่ มารายห์ แครี ใส่ช่วงฟินาเล่ของคอนเสิร์ต “MARIAH CAREY The Celebration of Mimi Live in Bangkok”
โดยระบุว่า “มารายห์ แครี (Mariah Carey) ปรากฏตัวในช่วงฟินาเล่ของคอนเสิร์ต “MARIAH CAREY The Celebration of Mimi Live in Bangkok” ด้วยชุดราตรีผ้าไหมลายลูกแก้ว สีเกสรชมพูมะเหมี่ยว จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขึ้นโครงจีบผ้าเป็นช่อดอกไม้ สั่งตัดพิเศษจากเเบรนด์ SIRIVANNAVARI พร้อมดีเทลงานปักจาก SIRIVANNAVARI Atelier and Academy สตูดิโองานปักชั้นสูงของแบรนด์ ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจาก “ดอกรัก” ดอกไม้ร้อยพวงมาลัยอันเป็นเอกลักษณ์ เพิ่มความพิเศษด้วยงานปักตัวอักษรย่อ MC ชื่อของนักน้องสาว รวมถึงสร้อยคอพลอยสีชมพูกลีบบัว ‘พัดพารัดชา’ ทรงหยดน้ำ ผลงานเครื่องประดับชั้นสูงจาก SIRIVANNAVARI x Beauty Gems
ทั้งหมดล้วนเป็นฝีมือการออกเเบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์เเละองค์ดีไซเนอร์ของเเบรนด์ SIRIVANNAVARI
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก SIRIVANNAVARI”