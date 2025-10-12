ในหลวง มีพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยัง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน ในโอกาสวันชาติ
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปน ซึ่งตรงกับวันที่ 12 ตุลาคม 2568 ความว่า
สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 แห่งสเปน กรุงมาดริด ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปน หม่อมฉันมีความยินดีที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จ ความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนสืบไป
ปี 2568 นี้ มีความสำคัญต่อประเทศของเราทั้งสอง เนื่องจากเป็นวาระครบ 155 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสเปน สายสัมพันธ์อันดีดังกล่าว ประกอบกับความสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ของทั้งสองฝ่าย เป็นดังพื้นฐานอันมั่นคงก่อให้เกิดความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านที่ประสบผลสำเร็จร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าและการลงทุน การศึกษา พลังงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือการแลกเปลี่ยนทางการกีฬา ขอฝ่าพระบาททรงมั่นพระทัยได้ว่า ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านระหว่างกันนั้นจะดำเนินก้าวหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการ ของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว