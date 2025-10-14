กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระนโยบายแก่ผบ.ทบ. จัดสร้างบังเกอร์-หลุมหลบภัย พื้นที่ชายแดน
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 14 ตุลาคม ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารอัครราชกุมารี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พระราชทานพระวโรกาสให้ คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธาน นำ พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เฝ้า เพื่อรับพระราชทานพระนโยบายโครงการให้การสนับสนุนการก่อสร้างต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตความมั่นคงปลอดภัยบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา สนองพระปณิธานฯ ตามที่มีพระดำริให้จัดตั้ง “กองทุนหทัยทิพย์” ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม หรือ โครงการสาธารณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งได้มีพิธีเปิดกองทุนฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา
ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กราบทูลรายงานถึงแนวทางการดำเนินงานของกองทัพบกที่ได้น้อมนำพระนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุน “กองทุนหทัยทิพย์” กองทัพบก โดยมีพลเอก อานุภาพ ศิริมณฑล หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ “กองทุนหทัยทิพย์” รวมทั้ง ประสานความร่วมมือ และการสนับสนุนภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบ ความขัดแย้ง ภัยพิบัติต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชีวิตและทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกัน ผู้บัญชาการทหารบก ได้กราบทูลรายงานเพิ่มเติม ถึงแนวทางการก่อสร้างรั้วบริเวณพื้นที่ชายแดนตามที่กองทุนหทัยทิพย์ได้ให้ความสำคัญ และเห็นควรให้การสนับสนุนการสร้างรั้วกำแพงและบังเกอร์นั้น ในส่วนของกองทัพบกพร้อมสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบหลักตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมและวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบด้าน
พร้อมกันนี้ พลเอก อานุภาพ ศิริมณฑล ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโครงการสนับสนุน “กองทุนหทัยทิพย์” กองทัพบก และพลตรี กิติศักดิ์ ถาวร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 กราบทูลรายงานแผนการดำเนินงานโครงการสนับสนุน “กองทุนหทัยทิพย์” กองทัพบก โดยมุ่งเน้นภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยสำหรับกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีและกองกำลังบูรพา โดยได้มีการสำรวจความต้องการในพื้นที่พบว่า มีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดสร้างที่มั่นกำบัง (บังเกอร์) และจัดสร้างหลุมหลบภัยในระยะแรก
โอกาสนี้ พระราชทานพระนโยบายให้ “กองทุนหทัยทิพย์” สนับสนุนกองทัพบกในการจัดสร้างที่มั่นกำบัง (บังเกอร์) ให้กับกำลังพลที่ฐานปฏิบัติการ และสร้างหลุมหลบภัย เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ประชาชน ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเป็นการดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อดูแลความปลอดภัยของทั้งกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดน สำหรับใช้เป็นต้นแบบในห้วงแรกนี้
“กองทุนหทัยทิพย์” ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระดำริของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุน พร้อมกับทรงติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของกองทุนหทัยทิพย์ อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ด้วยทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยที่ยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนในทุกสถานการณ์ จึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นการเร่งด่วนซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างความปลอดภัยที่มั่นคงถาวรแก่ประชาชน และกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนต่อไป
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังปกป้องอธิปไตยของชาติ เพื่อสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา กับ “กองทุนหทัยทิพย์” โดยสมทบทุนผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า ชื่อบัญชี เงินกองทุนหทัยทิพย์ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-3-03266-6 และประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 229-4-29977-7 หรือสแกน QR Code ผ่านระบบ e-Donation ทั้งนี้ เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : กองทุนหทัยทิพย์ LINE Official @hataitipfund หรือ สำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ ชั้น 1 อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โทร. 0-2553-8616-19 ในวันและเวลาทำการ