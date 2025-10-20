ข่าวในพระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิดงานครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิดงานครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน และทอดพระเนตรการแสดงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต ชุดเสืออวกาศ สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงเปิดงานครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน และทอดพระเนตรการแสดงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะผ่านผลิตภัณฑ์การกุศล สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต ชุดเสืออวกาศ สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุม CONVENTION HALL ชั้น 6 อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ ฯ โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ จากนั้น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำรัสเปิดงานครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และการแสดงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต คอลเลกชัน ชุด เสืออวกาศ ผ่านการแสดงแบบแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์การกุศล SIRISILAPIN Art for Life Space Age Collection จากเหล่าศิลปินนักแสดง พร้อมด้วยนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนด้อยโอกาส และสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ด้วยในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของราษฎรผู้เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งและเป็นการช่วยยกระดับการรักษาพยาบาลของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล ทรงได้ขยายขอบข่ายการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรค โดยได้พระราชทานแนวพระนโยบายให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยเพื่อเป็นที่พึ่งทางสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ต่อมาทรงจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียน การสอน และการวิจัยที่สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยภายในงาน ได้เสด็จทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมความก้าวหน้าทางการแพทย์และการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อาทิ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายที่ได้รับยาทราสทูซูแมบ การปลูกถ่ายไขกระดูกและการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในพระอนุเคราะห์ที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกจากศูนย์โลหิตวิทยาและเซลล์บำบัด และนวัตกรรมการแพทย์ของศูนย์ศัลยกรรม ในด้านการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ช่วยในการช่วยผ่าตัดรักษามะเร็ง อาทิ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะและท่อไต มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับ ตับอ่อน เป็นต้น และการออกร้านผลิตภัณฑ์การกุศล สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต คอลเลกชันชุดเสืออวกาศ จากมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุดเสืออวกาศ “จักรวาลแห่งน้ำพระทัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ณ ชั้น 1 อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โอกาสนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระกุศลในกองทุนหทัยทิพย์ มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังปกป้องอธิปไตยของชาติ เพื่อการบรรเทาทุกข์และสร้างประโยชน์สุขสู่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืน

สำหรับงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ ชั้น ๖ อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเพื่อสนองการดำเนินงานตามพระปณิธาน ในการดูแลส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน สนับสนุนการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายวิถีสุขภาพชีวิตที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานพระอนุญาตในการนำภาพวาดฝีพระหัตถ์ในชุดเสืออวกาศ ชื่อภาพ Blanc de Chine Tiger มาต่อยอดจัดทำเป็นเสื้อออกกำลังกายที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่งการกุศล CRA Charity Run เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนซึ่งจะมาร่วมเดิน-วิ่งพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ณ ด้านหน้าอาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 3,000 คน

ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ อันมีเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรชาวไทย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ยังทรงได้รับการถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ” จากกระทรวงวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ การทรงงานด้านศิลปะในพระทัยของใต้ฝ่าพระบาท ทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ จำนวน 4 ภาพจากชุดเสืออวกาศ แก่มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ เพื่อนำไปต่อยอดสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์การกุศล สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต ประจำปี 2568 ในคอลเลกชันชุดเสืออวกาศ นำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส ตลอดจนสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสุขภาวะของประชาชนชาวไทยให้มีมาตรฐานที่ดีได้อย่างยั่งยืน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2568 ณ ชั้น 6 อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านศิลปะอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาเสมือนจักรวาลแห่งน้ำพระทัยที่ทรงมีปณิธานในการจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อเป็นที่พึ่งทางสุขภาพแก่พสกนิกรไทย รวมทั้งทรงตั้งมั่นให้งานศิลปะของพระองค์สร้างความสุขทางใจและยังประโยชน์ต่อยอดสู่การช่วยเหลือประชาชนผ่านนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุดเสืออวกาศ “จักรวาลแห่งน้ำพระทัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ณ ชั้น 1 อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

พร้อมทั้งร่วมส่งต่อความช่วยเหลือในการร่วมบริจาคกับผลิตภัณฑ์การกุศล SIRISILAPIN Art for Life Space Age Collection ได้ที่ มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ ชั้น 1 อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน และ ชั้น 1 อาคารอัครราชกุมารี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๗ หอศิลป์ทิพย์พิมาน อ.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หรือช่องทางออนไลน์ LINE Shop มูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ (LINE @srisavangavadhana คลิก https://lin.ee/LY7J6j7f )