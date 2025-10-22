กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2568 แก่นางจาง ลี่เอี๋ยน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อเวลา 16.07 น. วันที่ 22 ตุลาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ นางจาง ลี่เอี๋ยน (Mrs. Zhang Liyan) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2568 จากผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นางจาง ลี่เอี๋ยน เป็นผู้นำของวิชาชีพการพยาบาลในการขยายและพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาล การวิจัยทางการพยาบาล การตอบสนองนโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาล โดยเฉพาะพัฒนางานการพยาบาลด้านสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นงานด้านมนุษยธรรม และช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างประเทศที่สำคัญ
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเลี้ยงน้ำชา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ฯ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร พระบรมมหาราชวัง
รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทย เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศให้เป็นที่รู้จักไปยังนานาประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2543 โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ ฯ ระหว่างปี 2543 – 2550 ต่อมาในปี 2551 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ ฯ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ มูลนิธิ ฯ ได้จัดพิธีพระราชทานรางวัล ฯ ตั้งแต่พุทธศักราช 2543 ในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 25 ปี โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการผดุงครรภ์วิชาชีพจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์ในด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานรางวัลปีละ 1 รางวัล เป็นประจำทุกปี