โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก คุณหญิงสิริกานดา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ‘พันเอกหญิง คุณหญิงสิริกานดา’
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก แก่ พันเอกหญิง คุณหญิงสิริกานดา โสภาสิริพัทธ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
