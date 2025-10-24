โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ท่านผู้หญิง-คุณหญิง 5 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ‘พลโทหญิง-พลตรีหญิง’ จำนวน 5 ราย
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก จำนวน 5 ราย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 5 ราย ดังนี้
1.พลโทหญิง คุณหญิงนฤมล สัมผัส
2.พลโทหญิง คุณหญิงสุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์
3.พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์
4.พลตรีหญิง คุณหญิงชยุตรา วชิรพัทธโสภา
5.พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน