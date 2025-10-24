โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า แก่ เจ้าฟ้าทีปังกรฯ
วันที่ 24 ตุลาคม 2568 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ้ายหน้า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า แก่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน