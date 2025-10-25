ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า แก่เจ้าฟ้าทีปังกรฯ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ความว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า แก่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
