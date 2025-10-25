พระสิริโฉมและพระอัจฉริยภาพแห่งแฟชั่นไทย จารึกประวัติศาสตร์ ‘สุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลก’
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ทรงได้รับการถวายพระเกียรติจารึกพระนามาภิไธยในหอแห่งเกียรติคุณ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในฐานะที่ทรงเป็น 1 ใน 12 สุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลก
โดยในโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่เมื่อ 6 ทศวรรษก่อน กว่า 30 ประเทศทั่วโลก
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงตระหนักว่าเป็นการตามเสด็จทางราชการครั้งใหญ่ ฉลองพระองค์ในวโรกาสต่าง ๆ จึงสำคัญยิ่งทรงเตรียมฉลองพระองค์ด้วยพระองค์เอง และมีพระราชประสงค์ที่จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยอย่างแท้จริง ฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่าง ๆ ที่ทรงใช้ในการโดยเสด็จเยือนต่างประเทศ ล้วนตัดเย็บด้วยผ้าไทย ซึ่งสะท้อนพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์และสืบสานธรรมเนียมการแต่งกายแบบเอกลักษณ์ไทย
ฉลองพระองค์แต่ละแบบงดงาม ผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทย ในราชสำนักสมัยโบราณ ให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างเหมาะสมแก่วาระโอกาสต่าง ๆ
ขณะเดียวกัน มีพระราชประสงค์ฉลองพระองค์แบบสากลตามแต่โอกาส ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นาย “ปิแอร์ บัลแมง” Pierre Balmain นักออกแบบชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์แบบสากล
ทั้งนี้ แม้ว่าในสมัยนั้น รัฐบาลจะพร้อมทูลเกล้าฯ ถวายงบประมาณรายจ่ายในส่วนนี้ แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงขอให้รัฐบาลมิต้องห่วง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ด้วยพระสิริโฉมและฉลองพระองค์อันงดงามทั้งชุดไทยและสากล เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในปี 2503 บรรดานักออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีของโลก จำนวน 2,000 คน ต่างเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็น 1 ใน 10 สุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลก ต่อเนื่องถึงปี 2504 และทรงเป็นสุภาพสตรีผู้แต่งกายดีที่สุดในโลกปี 2506-2507
ต่อมาในปี 2508 มีการจารึกพระนามาภิไธยในหอแห่งเกียรติคุณ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในฐานะที่ทรงเป็น 1 ใน 12 สุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลก