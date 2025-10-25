เสียงสรรเสริญก้องโลก สดุดี สมเด็จพระพันปีหลวง พระมารดาแห่งการให้และความเมตตา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรชาวไทย
ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ได้พระราชทานโครงการพัฒนาอันหลากหลาย ทั้งด้านการพัฒนาสังคม ชนบท คุณภาพชีวิต เกษตรกรรม สาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระจายไปในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยมีอาชีพ มีรายได้ มีสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ ยังสามารถฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า ให้ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นำไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืน
ด้วยเหตุนี้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงพร้อมใจกันขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร รวมถึงรางวัลประกาศเกียรติคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นจำนวนมาก ดังนี้
- พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้วยทรงตระหนักและเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้ง ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการ จึงเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ อันนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของพสกนิกร
“…ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย…”
“…เมื่อป่าหมดไป คนเราก็จะอยู่ไม่ได้ คนกับป่าจึงต้องอยู่ด้วยกัน คือคนคอยดูแลรักษาป่า และป่าก็จะอำนวยประโยชน์แก่คน เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน…”
พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2531 และวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2543
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเสนอคณะรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญานาม “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพปี พ.ศ.2553
⦁ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาและประกาศนียบัตรเทิดพระเกียรติ
ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถ ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น หนึ่งในนั้นคือการถ่ายทอดวิชาความรู้หลายด้านแก่ประชาชนชาวไทยที่ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหลายแห่ง จึงได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระองค์มากมาย หลากหลายด้านที่สำคัญ อาทิ
ด้านพัฒนาสังคมและมนุษยธรรม มีมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวาย อาทิ มหาวิทยาลัยเซนโตรเอสโคลาร์ ประเทศฟิลิปปินส์, มหาวิทยาลัยทัฟต์ รัฐแมสซาชูเซตส์, วิทยาลัยคองคอร์ด, มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์, มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์ แห่งมลรัฐแมรีแลนด์, มหาวิทยาลัยชิลเลอร์อินเตอร์เนชั่นแนล สหรัฐอเมริกา, มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวายด้านรัฐศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเกษตร ด้านการพัฒนาการศึกษา ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ด้านการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการออกแบบและศิลปวัฒนธรรม ด้านภาษาและการสื่อสาร และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“…มหาวิทยาลัยแห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งปัจจุบันมีอธิการบดีเป็นผู้หญิง ก็มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกแก่ข้าพเจ้า เนื่องในภารกิจที่ช่วยต่อสู้ความยากจนเพื่อประชาชน การส่งเสริมสันติภาพโลก และมิตรภาพระหว่างประเทศ การพัฒนาอาชีพและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย…”
“…งานที่ข้าพเจ้าทำนั้น เป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน และปริญญานี้ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่เพียงแต่ให้เกียรติข้าพเจ้าเท่านั้น ยังเป็นการให้เกียรติแก่ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศด้วย…”
พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2550
- ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
⦁ นานาประเทศสรรเสริญพระบารมี
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ได้ประจักษ์ชัดเจนแก่นานาประเทศทั่วโลก ต่างยกย่องสรรเสริญพระเกียรติคุณและได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้
Bulgarian American Chamber of Commerce and Industry (BACCI) ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสูงสุด จากงาน BRUSSELS EUREKA 2001 : 50th World Exhibition of Innovation, Research and New Technology
ด้านการพัฒนาเกษตร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งโลก สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรเทิดพระเกียรติ “นักอนุรักษ์ดีเด่นด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2529
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญ UNEF Gold Medal of Distinction เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2535
คณะกรรมการหม่อนไหมสากล ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลหลุยส์ ปาสเตอร์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2545
สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญ IUCN Gold Medal เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2547
ด้านการพัฒนามนุษย์ สาธารณสุข และการพัฒนาสังคม ศูนย์ศึกษาการอพยพ (CMS) สหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัย ประจำปี ค.ศ.1990 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2533
กลุ่มผู้สนับสนุนพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ประจำปี 2534 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2534,
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญโบโรพุทโธทองคำ เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2535
องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญ UNICEF Special Recognition Award เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2535
มหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลสตรีแห่งปี 1993 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2536
องค์กร THE Marshall Legacy Institute (MLI) ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัล MLI Annual International Award ประจำปี ค.ศ.2003 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2547
สมาพันธ์นักประดิษฐ์หญิงเกาหลีใต้ หรือเคเวีย ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลพิเศษในด้านการส่งเสริมสาขาอาชีพ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2552
พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วโลก