พสกนิกรหลั่งไหลถวายความอาลัย ‘พระพันปีหลวง’ ยายร่ำไห้ ยังไม่อยากเชื่อว่าเป็นความจริง
ตามประกาศสำนักพระราชวัง เมื่อเวลา 01.58 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ท่ามกลางความเศร้าโศกของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศนั้น
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประชาชนสวมชุดสีดำเดินทางมาถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นางลาวัลย์ พฤกษ์ประมูล อายุ 83 ปี อดีตข้าราชการครู กล่าวว่า ตนเดินทางมาจากบางนาเพื่อมาพบแพทย์คลินิกนอกเวลาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งตนเพิ่งทราบข่าวสวรรคตเมื่อ 06.00 น. ที่ผ่านมา วินาทีแรกที่ทราบข่าวรู้สึกตกใจ และร้องไห้ หลังจากนั้นรีบตั้งสติ และเดินทางมาถวายความอาลัยทันที
“เราเป็นคนที่เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ การดูข่าวพระราชสำนักเป็นกิจวัตรประจำวันของเรา ทุกวันเราจะติดตามพระราชกรณียกิจ รวมถึงติดตามการทำงานของมูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพด้วย เมื่อทราบข่าวก็รู้สึกตกใจมาก เพราะพระองค์ทรงทำความดีให้กับประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนมพรรษา ซึ่งเราสอนให้หลานดู และติดตามข่าวพระราชสำนัก ศึกษาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน เพื่อให้ซาบซึ้งให้พระมหากรุณาคุณ” นางลาวัลย์กล่าว
นางลาวัลย์ทิ้งท้ายพร้อมหลั่งน้ำตา “เป็นบุญของประเทศไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้าน ตัวแทนกลุ่มประชาชนที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์ นางมณีรัตน์ เลาวเลิศ อายุ 67 ปี ที่เดินทางมาพำนักที่โรงพยาบาลตั้งแต่ 04.00 น. ภายหลังจากการทราบข่าวสวรรคต เผยถึงความรู้สึกว่า ตนและกลุ่มเพื่อน มักจะเดินทางไปรับเสด็จฯ ตามสถานที่ต่างๆ เป็นเวลากว่า 10 ปี แล้ว โดย 16.00 น. ของวันนี้ (25 ตุลาคม) ตนจะต้องเดินทางไปยัง จ.ปัตตานี เพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จฯ พระราชกรณียกิจ ณ จ.ปัตตานี ซึ่งตนและเพื่อนได้มีจองที่พัก และรถโดยสารไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตนจึงทิ้งทุกอย่าง สวมชุดสีดำ นัดหมายกับกลุ่มเพื่อนและเดินทางมายังโรงพยาบาลทันที
“เราไม่อยากเชื่อ เราร้องไห้อย่างเดียวเลย เพราะเหตุการณ์นี้ เป็นความสูญเสียของคนไทยทั้งประเทศ เราไม่ได้คิด และเตรียมใจว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น หลังจากทราบข่าว ภาพของสมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อครั้งตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เห็นในข่าวพระราชสำนักก็วนเวียนอยู่ในสมองซ้ำๆ เราตกใจมาก ไม่ว่าประชาชนจะอยู่ที่ไหน หรือเดือดร้อนที่ไหน พระองค์ท่านทรงเห็น ” นางมณีรัตน์กล่าว
พร้อมกับทิ้งท้ายว่า “เพื่อมให้พระองค์ท่านพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ว่าจะสิ่งไหน ยอมแลกทุกอย่าง”